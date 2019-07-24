Контрольные занятия с ракетчиками двух бригад пройдут на Гожском полигоне 25-26 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольные занятия с личным составом 336-й реактивной артиллерийской бригады и 465-й ракетной бригады пройдут 25-26 июля на полигоне Гожский в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Руководить занятиями будет начальник ракетных войск и артиллерии ВС Геннадий Козловский. Проводятся они в рамках проверки боевой готовности подразделений ракетных войск.
"После получения распоряжения Генштаба ракетчики дивизиона "Точка" и реактивного дивизиона "Полонез" организованно выполнили мероприятия по приведению в готовность. Они успешно совершили многокилометровый марш и заняли позиционный район для выполнения учебно-боевых задач на полигоне "Гожский", - проинформировали в Минобороны.
Как сообщалось, для проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр 22 июля были приведены в готовность. При ведении оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника.
Данная проверка боеготовности является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые проходят в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2585 BYN
|2.256 BYN
|2.261 BYN
|USD
|2.0282 BYN
|2.024 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.2129 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN