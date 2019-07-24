Контрольные занятия с ракетчиками двух бригад пройдут на Гожском полигоне 25-26 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольные занятия с личным составом 336-й реактивной артиллерийской бригады и 465-й ракетной бригады пройдут 25-26 июля на полигоне Гожский в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Руководить занятиями будет начальник ракетных войск и артиллерии ВС Геннадий Козловский. Проводятся они в рамках проверки боевой готовности подразделений ракетных войск.

"После получения распоряжения Генштаба ракетчики дивизиона "Точка" и реактивного дивизиона "Полонез" организованно выполнили мероприятия по приведению в готовность. Они успешно совершили многокилометровый марш и заняли позиционный район для выполнения учебно-боевых задач на полигоне "Гожский", - проинформировали в Минобороны.

Как сообщалось, для проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр 22 июля были приведены в готовность. При ведении оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника.

Данная проверка боеготовности является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые проходят в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.-0-