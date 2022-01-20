Концепт и детали: в Гомеле судебные эксперты обсудили конституционные новшества

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле судебные эксперты обсудили конституционные новшества, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Злотников подчеркнул, что конструктивный подход и диалог - принципиальная позиция широкой информационной кампании по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию. "Обновление Основного закона - естественный исторический процесс, который продиктован временем. Ключевая задача - сбалансировать систему государственной власти", - пояснил он.

Андрей Злотников уточнил, что представленный проект не финальный. "Сейчас мы изучаем мнения и предложения людей. Этот процесс крайне демократичный, обсуждение идет в каждом коллективе. Идеи и предложения фиксируются и рассматриваются", - добавил он. Депутат обозначил основные новеллы, разъяснив их суть.

К обсуждению присоединился заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Александр Лашин. Он пояснил, что стоит конкретизировать отдельные формулировки в предложенных статьях, а по некоторым моментам рассмотреть альтернативные варианты. "Очень важно, чтобы все положения были прописаны простым, доступным и понятным для всех языком. И на референдуме нам предстоит определить стратегический курс, по которому будут жить следующие поколения, наши дети. Оставаться безразличными к этому просто недопустимо", - акцентировал внимание он.

Начальник управления ГКСЭ по Гомельской области Иван Сыса поддержал новеллу об ответственности граждан за сохранение и укрепление здоровья. Он подчеркнул, что во всем мире действует принцип "Болеть - не профессионально", поэтому ответственные за свое здоровье люди придерживаются здорового образа жизни, предпринимают профилактические меры, и это норма жизни.

Накануне предстоящего референдума судебные эксперты подключились к обсуждению конституционных новшеств. Судебные эксперты со свойственными им скрупулезностью и вниманием к деталям анализируют предлагаемые новшества. "В Гомеле и в районных отделах проводятся встречи с компетентными специалистами, представителями Конституционной комиссии, депутатами и другими спикерами", - заключил Иван Сыса.-0-