Концепцию "деревни будущего" реализуют в трех агрогородках Брестской области

3 апреля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области для реализации концепции "деревни будущего" выбраны три агрогородка. Они располагаются в Брестском, Каменецком и Пинском районах. Об этом сообщил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами Полесского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестская область - аграрный регион. Благосостояние людей тесно связано с повышением эффективности сельскохозяйственного производства. Треть населения у нас проживает в сельской местности. В последние годы, благодаря реализации государственных и ряда отраслевых программ, в сельхозпроизводстве обновлена материально-техническая база, внедрены современные технологии в земледелии и животноводстве. Это позволило существенно нарастить объемы продукции. В этом направлении мы серьезно работаем", - подчеркнул Анатолий Лис.

Председатель облисполкома обратил внимание на необходимость повышения престижа труда в аграрном секторе. Одним из вариантов улучшения жизни в сельской местности является переход к "деревне будущего". "Согласно концепции, это будет современный сельский населенный пункт с устойчиво функционирующим производством, сочетающий качество городской среды в социальном обслуживании, инженерно-транспортном обеспечении и благоустройстве с ценностями сельского уклада жизни", - отметил губернатор. В Брестской области в качестве пилотных проектов "деревни будущего" выбраны агрогородки Остромечево Брестского района, Беловежский - Каменецкого, Парохонск - Пинского.

Остромечево стал первым населенным пунктом, чья концепция сейчас детально прорабатывается. По задумке, агрогородок вместе с близлежащими деревнями планируется объединить в экологическую систему. Проект направлен не только на сохранение существующих рабочих мест, но и на создание новых - ставка делается на малый и средний бизнес, а также совместные предприятия.

"Привлечение в Остромечево новых жителей и развитие туризма поспособствуют совершенствованию социальной и транспортной инфраструктуры. Предполагаем модернизацию детского сада и средней школы со стадионом, школы искусств и многопрофильного Дома быта (с отделением связи, парикмахерской, детским кафе, игротекой и видеозалом)", - резюмировал Анатолий Лис.-0-