Концерт, интерактивные площадки и игры - в Могилеве отметят День защиты детей

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт, тематические интерактивные площадки, игры и квесты - в Могилеве готовится большая программа к Дню защиты детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"Праздничные гулянья пройдут в Могилеве 1 июня. Основной площадкой станет сквер 40-летия Победы. Здесь же пройдут гала-концерт и награждение победителей городского конкурса детского творчества "Звонкая капель". Для гостей и участников праздника подготовлена большая развлекательная программа", - отметили в горисполкоме.

Праздник в парке стартует с 14.00. Здесь будут работать тематические интерактивные площадки ГАИ, МЧС, ДОСААФ, МВД, библиотек города и учреждений дополнительного образования. "На каждой площадке дети и взрослые смогут ознакомиться со спецтехникой, узнать больше о работе спасателей, посмотреть выступления кинологической службы и их подопечных. Кроме этого, свою деятельность представят ДОСААФ и клуб активного отдыха "Рубикон". Для участников праздника запланированы различные обучающие и развлекательные игры, викторины и квесты. Дарить хорошее настроение взрослым и детям будут ростовые куклы", - отметили организаторы.

На концертной площадке в парке пройдут выступления участников заслуженного любительского коллектива театра-студии "Радуга" ГУДО "Областной центр творчества". Здесь же выступят победители конкурса "Звонкая капель".

Продлится праздник до 16.30.-0-