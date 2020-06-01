Концерт на свежем воздухе подготовили для особенных детей в Могилевском доме ребенка

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Концерт на свежем воздухе подготовили в Международный день защиты детей в Могилевском специализированном Доме ребенка для детей с органическим повреждением центральной нервной системы с нарушением психики. Поздравить малышей приехали представители Могилевского областного управления Департамента охраны, передает корреспондент БЕЛТА.

Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическими повреждениями центральной нервной системы с нарушением психики

Как рассказала главная медсестра учреждения здравоохранения Галина Хаустович, в этом году праздник проводится с учетом эпидемиологической ситуации. "Раньше в этот день мы готовили масштабное мероприятие: приглашали гостей, устраивали целое шоу для детей. В этом году праздник получился скромнее, но все же состоялся. Главными участниками стали детишки из старших групп в возрасте 2-3 лет. Посмотреть развлекательную программу смогли и детки, которые находятся на паллиативном наблюдении", - отметила она.

Представители Могилевского областного управления Департамента охраны подарили детям игрушки, а учреждению здравоохранения - бытовые приборы и посуду, а также средства индивидуальной защиты и запас санитайзеров. Получил Дом ребенка и денежный сертификат на приобретение необходимого оборудования.

Главврач Могилевского специализированного дома ребенка Наталья Александрович и начальник Могилевского областного управления Департамента охраны Александр Шепелев

Представители Могилевского областного управления Департамента охраны МВД поздравили детей с праздником

Бытовые приборы, средства индивидуальной защиты и санитайзеры

"Дети в Доме ребенка - особенные. Здесь стараются создавать для малышей равные условия, а мы всегда помогаем, - сказал начальник областного управления Департамента охраны Александр Шепелев. - В ближайшее время постараемся помочь учреждению с установкой уличного игрового оборудования. приведем в порядок песочницы".

Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики занимает особое место в единой системе оказания лечебно-профилактической помощи детям раннего возраста с дефектами умственного и физического развития. Он предназначен для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, проведения восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями от 0 до 4 лет включительно.

Во время праздника

Сейчас в учреждении находятся 62 ребенка, из них 15 - на паллиативном лечении. Дети попадают в дом ребенка не только по состоянию здоровья, есть и те, кого забрали из семей. По словам специалистов, часто причиной становится злоупотребление родителями алкоголем. Ответственные структуры прикладывают максимум усилий, чтобы возвращать детей в биологические семьи. Большая часть воспитанников дома ребенка возвращается к родным родителям. Для деток, чьих родителей лишили родительских прав, находят приемные семьи.-0-

Фото Олега Фойницкого