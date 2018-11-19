Концерт, посвященный 100-летию объединения Румынии, прошел в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 ноября в Белгосфилармонии прошел концерт “CENTENAR” , посвященный 100-летию Великого объединения Румынии. На сцене выступил оркестр белорусских народных инструментов Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки и духовой оркестр Бухаресткого колледжа искусств им. Д. Липатти. Концерт организован при поддержке Посольства Румынии в Республике Беларусь.-0-

Фото Оксаны Манчук