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13 сентября 2021, 12:12

Концерты и проекты, новые сады и аллеи. В Гомельской области отпразднуют День народного единства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Белорусское радио отпразднует День народного единства вместе со слушателями
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13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Насыщенную и разноплановую программу празднования Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, подготовили в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский обратил внимание, что при разработке концепции праздничной программы были учтены многие предложения - от районов, общественных организаций, небезразличных людей.

"Мероприятия, посвященные Дню народного единства, уже проходят. Так, жители региона разных возрастов активно включились в физкультурно-оздоровительный проект "Мы можам!", который стартовал в области в августе", - сказал начальник главного управления. Проект призывает людей объединиться в стремлении к здоровому образу жизни и выполнить нормативы государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. "Он показал, что объекты спортивной инфраструктуры, которые возводятся, реконструируются в нашей области, востребованы. Люди благодарят за них", - добавил руководитель.

Идеям единства посвящены легкоатлетические забеги, велозаезды, автопробеги. Например, 16 сентября не менее 600 человек объединит велопробег "В единстве сила" в Гомеле. Участники проедут по маршруту по центральным улицам Гомеля. Старт - от площади Ленина, финиш - у Ледового дворца.

"Запланированы также мероприятия с научной общественностью - дискуссионные столы, конференции, тематические выставки и т.д.", - отметил Денис Езерский. Важной дате посвятят и встречи со старейшинами, совет ректоров. В учреждениях образования пройдут открытые уроки, на которых историки, эксперты расскажут о важности события.

Представители региона поделятся своими мнениями по различным направлениям и на форумах, встречах республиканского уровня.

Начальник главного управления подчеркнул, что большая работа идет в регионе по благоустройству, наведению порядка на земле, озеленению. "Более 18 садов и аллей, посвященных Дню народного единства, будет разбито в Гомельской области. Они станут настоящим украшением населенных пунктов и добрым напоминанием о празднике", - убежден он.

По словам Дениса Езерского, в каждом городе, районе стараются привнести в облик изюминку. Как пример - в Гомеле на одной из центральных улиц появится мурал ко Дню народного единства.

Теме единства посвящены и многие проекты творческих коллективов области. О борьбе за мир и свободу наших дедов и прадедов в годы войны, о восстановлении в послевоенное время расскажет 15 сентября масштабное театрализованное представление "Вечность" Гомельских городских оркестров. В нем задействованы хоры, инструменталисты, художники, хореографы и др.

Торжественные мероприятия пройдут в области 17 сентября. "Во всех районных центрах, в Гомеле на праздничных площадках выступят артисты, будут работать выставки, торговые ряды. Откроются и новые объекты. Например, большая спортивно-игровая зона встретит поклонников здорового образа жизни на улице Бородина областного центра", - рассказал Денис Езерский.

По его мнению, ярким моментом праздника и символом единства станут также обменные концерты Гомельской и Гродненской областных филармоний, которые порадуют своим творчеством 17 сентября.

"В День народного единства каждый сможет найти для себя мероприятия, в которых сможет поучаствовать. Организаторы сделают все, чтобы праздник не только оставил добрые впечатления, но и еще раз напомнил о важности, о том глубоком смысле, который заложен в этом празднике", - заключил Денис Езерский.-0-

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