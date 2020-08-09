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09 августа 2020, 07:53

Концерты на свежем воздухе организуют для избирателей Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива
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9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Культурные программы с концертами на свежем воздухе подготовили в основной день голосования на выборах Президента на избирательных участках Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в облисполкоме.

Всего в этот день в регионе будут работать 656 избирательных участков. В территориальных и участковых комиссиях задействованы более 7,8 тыс. человек. Аккредитованы около 5 тыс. национальных наблюдателей. Большое внимание уделено материальной базе участков: акцент сделан в том числе и на вопросах безопасности с учетом эпидситуации.

По традиции для избирателей готовят обширную культурную программу. Концерты с участием детских творческих коллективов пройдут во всех учреждениях образования, где работают избирательные комиссии. Во многих из них с учетом эпидситуации выступления будут организованы на свежем воздухе - во внутреннем дворике или на площадках перед зданием. Во многих сельских населенных пунктах избирательные участки размещены в клубах. Здесь также пройдут выступления самодеятельных и профессиональных артистов. Причем в зале будет действовать особая рассадка с соблюдением социальной дистанции.

Весь день на участках будет звучать фоновая музыка, а концерты начнутся ближе к времени самого массового посещения участков, рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Как сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома, на участках традиционно будут работать буфеты и выездная торговля. Будет представлен широкий ассортимент товаров. В организациях торговли запланированы акции со скидками.

Поздравления ждут тех, кто голосует впервые. "Готовим праздник для каждого молодого избирателя. Подарки и сувениры, концертные программы, конкурсы, работа интерактивных площадок и спортивные мероприятия ждут ребят недалеко от избирательных участков", - отметили в областном комитете БРСМ. В регионе приглашения на выборы от союза молодежи были направлены более чем 5 тыс. впервые голосующим.

В Гродно в день выборов также вводят дополнительные автобусные маршруты, которые в основном будут ходить к новым жилым микрорайонам, а также районам индивидуальной застройки. На 9 августа в областном центре запускаются автобусы №50 "Ул.Ольшнаская - Вишневец", №52 "Лапенки - СШ №28", №53 "КСМ - Зарица", №54 "Тарусичи - Фолюш", №55 "Вишневец - ул.Молодая", сообщили в автобусном парке Гродно.-0-

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