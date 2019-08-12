"Копилка добрых сердец" в Могилеве поможет собрать к школе детей двух соцучреждений

12 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Продолжением республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" станет открытие 13 августа в универмаге "Центральный" Могилева "Копилки добрых сердец", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В универмаге потенциальных участников акции будут встречать волонтеры БРСМ "Доброе сердце". Они предложат посетителям присоединиться к проекту, расскажут об адресатах благотворительной акции - воспитанниках Ряснянской вспомогательной школы-интерната и Дрибинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

"Копилка добрых сердец" будет работать до 30 августа. Каждый желающий сможет приобрести и передать в нее школьные принадлежности. Активисты БРСМ в начале сентября планируют посетить социальные учреждения и подарить собранные товары детям. Для воспитанников Ряснянской вспомогательной школы-интерната готовится также концертно-игровая программа.

Старт республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" дан 1 августа. Задача проекта - при подготовке школьников к новому учебному году оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям. Акция будет проходить по всей стране до 10 сентября. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" организуют в крупных торговых центрах пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви и т.д.-0-