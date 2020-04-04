Копыльский, Дзержинский и Докшицкий районы выбрали своих птиц-символов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копыльский и Дзержинский районы Минской области и Докшицкий район Витебской выбрали своих птиц-символов, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Недавно птицей-символом Копыльского района стала деревенская ласточка, Дзержинского - обыкновенная лазоревка, Докшицкого - лебедь-шипун. Уже около 20 районов страны выбрали своих птиц-символов. Любой регион имеет свои природные особенности. Проведение акции позволяет каждому из них приобрести свой неповторимый, узнаваемый облик, решить образовательные задачи", - отметили в АПБ. Чтобы ближе познакомить жителей с птицами-символами, в районах запланированы конкурсы, акции, выставки, лекции и мастер-классы.

Как правило, деревенские ласточки строят свои гнезда на деревянных зданиях в сельской местности. В северных странах их возвращение с зимовки считается началом весны, а вылет в теплые края - началом осени. Ласточки проводят 95% своего времени в полете, во время которого ловят насекомых.

Обыкновенная лазоревка - красивая птица с интересным сочетанием голубого и желтого цветов в оперении. Она хорошо адаптирована к городским условиям и часто селится в садах и парках, где много кормушек. За день птица съедает от 600 до 1600 насекомых.

Лебедь-шипун хорошо известен благодаря крупным размерам, характерному облику и белому оперению. От других видов лебедей отличается черно-оранжевым клювом. Встречается по всей стране, но чаще всего на западе. В Беларуси это самая тяжелая птица, которая может летать: самцы весят до 15 кг. Лебедь-шипун строит самые крупные гнезда - диаметром до 2 м. Живут эти птицы почти 30 лет. Орнитологи обращают внимание, что хлебом и батоном лебедей лучше не угощать - это для них вредно.

Инициатива "Природный символ района (птица) как катализатор развития экотуризма" реализуется по проекту ЕС-ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь".-0-