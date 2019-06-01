Корфбол, фрисби и бадминтон: спортивный фестиваль "Сила Победы" прошел в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный фестиваль "Сила Победы", посвященный Международному дню защиты детей, прошел сегодня в минском парке Дружбы народов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Открыли праздник студенты Белорусского государственного университета физической культуры выступлением чирлидеров. Далее гостей пригласили присоединиться к фитнес-разминке от именитых спортсменов, стать участниками мастер-классов и спортивного флешмоба.

В течение всего мероприятия работали интерактивные зоны. Любой желающий мог поупражняться в игре с фрисби, вспомнить крестики-нолики, забить крученый мяч в ворота, приземлить волан на стороне противника во время игры в бадминтон, научиться трюкам с футбольным мячом, проверить свою меткость в корфболе.

Любителей делать селфи приветствовал Лесик. Кстати, он был не с пустыми руками. Все, кто выложил фото с фестиваля в Instagram с хэштегами #силапобеды и #минскбрсм, а также отметил аккаунт @minskbrsm, получили от него вкусные подарки.

По словам первого секретаря Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергея Клишевича, молодежный фестиваль решили посвятить спорту, чтобы напомнить, что Беларусь в скором времени будет принимать II Европейские игры. "Мы считаем, что спорт - это всегда круто и здорово: молодежь на открытом воздухе получает заряд позитива и энергии. Кто-то находит новых друзей, кто-то присоединяется к здоровому образу жизни, кто-то обнаруживает, что обладает способностями в одном из видов спорта - сплошные плюсы", - сказал он.

Пользу проведения подобных мероприятий подчеркнула и обладательница кубка Президента Беларуси на открытых Республиканских соревнованиях по горным лыжам и сноуборду Анастасия Лесик: "Очень рада быть здесь: можно выбрать вид спорта, который нравится больше, хорошо провести время. Сама я посетила площадку "крестики-нолики" и была приятно удивлена: это очень весело. В парке собрали много различных активностей, есть место развернуться каждому любителю спорта".

Организатором выступил Минский городской комитет ОО "БРСМ".-0-

Фото БРСМ