ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 11 июля 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:41 Стал известен состав участниц теннисного турнира в Палермо Спорт
16:27 Международная ярмарка "Славянский калейдоскоп" пройдет в Витебске с 15 по 20 июля Культура
16:15 Милиционер и прохожий спасли тонувшего в Свислочи молодого человека Происшествия
15:56 Коридор эпох, город мастеров и праздник национального костюма - в Александрии проходит "Купалье" Регионы
15:31 Любые вызовы открывают новые возможности - председатель концерна "Беллегпром" Экономика
15:26 Узбекские компании заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из Гомельской области Регионы
15:09 Сивец: размахивание кулаками, крики и призывы на улицах не имеют ничего общего с демократией Общество
14:53 ФОТОФАКТ: Национальные команды по биатлону приступили к тренировкам Спорт
14:45 Национальная библиотека подготовила юбилейную выставку к 80-летию композитора Давида Тухманова Культура
14:33 Генпрокуратура России назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году В мире
14:21 В Японии более 60 человек погибли из-за наводнений и оползней В мире
14:15 Школьников Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте БГПУ "Дети столицы" Регионы
14:11 ФОТОФАКТ: Праздник "Купалье" в Александрии Регионы
13:48 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси Общество
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с COVID-19 Общество
13:19 Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером - Сокол Общество
13:13 За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу Происшествия
13:00 В Светлогорском районе мужчина спас при пожаре соседку и двоих ее детей Происшествия
12:54 В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек В мире
12:42 В Минске пожилая женщина отдала мошенникам $4 тыс. за "спасение сына" Происшествия
12:33 В июне больше всего подорожали картофель и морковь, подешевели помидоры и огурцы Общество
12:26 Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы Культура
11:57 "Беллегпром" планирует к концу года увеличить долю экспорта в страны ЕС до 20% Экономика
11:22 Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака Происшествия
11:12 Оранжевый уровень опасности объявлен 12 июля по юго-востоку Беларуси из-за гроз и сильных дождей Общество
11:00 "Белтаможсервис" в I полугодии отправил в Китай 12 тыс. т продукции отечественных экспортеров Экономика
10:21 В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек В мире
10:09 В чемпионате Беларуси сегодня БАТЭ примет "Славию", "Шахтер" сыграет с "Городеей" Спорт
10:04 Руководство НХЛ планирует начать следующий сезон 1 декабря Спорт
10:00 Солодуха: в Беларуси можно достойно жить и хорошо зарабатывать Общество
Все новости
Все новости
Регионы
11 июля 2020, 15:56

Коридор эпох, город мастеров и праздник национального костюма - в Александрии проходит "Купалье"

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в агрогородке Александрия начался двухдневный праздник "Купалье". Здесь можно познакомиться с разнообразными традициями Беларуси, пройти "Коридором эпох" и посетить город мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков страны. Приехали также гости из России и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Праздник "Купалье" в АлександрииФОТОФАКТ: Праздник "Купалье" в Александрии
Более 110 тыс. гостей и участников приехали в этом году на республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") на берег Днепра в агрогородок Александрия Шкловского района.

Город мастеров стал одной из ключевых площадок праздника в Александрии. Как рассказала мастер Ирина Коваль, "Купалье" дает возможность познакомиться с традициями разных регионов. "Уже несколько лет я приезжаю сюда. Это удивительный праздник, в котором сочетается современная культура и белорусские традиции. Я занимаюсь плетением из соломки в Жабинском районном центре детского творчества, а это настоящий бренд нашей страны. Сегодня я представила не только свои работы, но и работы маленьких учеников", - отметила она.

Представители Оршанского дома ремесел к "Купалью" сделали небольшие тематические презенты из дерева. "Мы приезжаем в Александрию со дня основания фестиваля. И каждый год этот праздник приносит нечто новое: приезжают новые мастера, организуются новые тематические площадки. Мы здесь заряжаемся положительными эмоциями, которые потом находят отражение в творчестве", - рассказал директор дома ремесел Владимир Соколов.

"Александрия сегодня на самом деле собирает друзей. Здесь царит невероятная атмосфера: можно окунуться в историю белорусских традиций, узнать, как развивалось то или иное творческое направление. Особенность праздника в этом году - конкурс народных костюмов. Я принимаю в нем участие - буду представлять костюм с традиционной хотимской вышивкой. Ведь в древности именно по узору на одежде определяли, из каких краев прибыл человек", - отметила народная умелица Татьяна Наумова из Хотимска.

Как рассказала директор клубной системы Шкловского района Оксана Куденкова, на их небольшой выставке можно найти костюмы, которым 200 лет. "Это реальные вещи наших предков. Один костюм мы нашли в заброшенном доме одной из деревень нашего района - здесь рубашка, темная юбка и фартук. Для полного комплекта не хватает только платка. Второй костюм, который мы нашли, чуть "моложе" - ему около 100 лет. Мы их немного восстановили. Но по рукавам, состоянию фартука и юбок можно определить, что эти костюмы на самом деле носили. И для нас они представляют большую ценность. Каждая строчка, каждый элемент вышивки - все сделано вручную, - отметила она. - Сегодня эти костюмы будут участвовать в конкурсе. Это важно, потому что мы покажем людям реальный, а не реконструированный элемент нашей культурной жизни".

Покажут свой национальный костюм и гости из Чернигова (Украина). "Мы уже около восьми лет приезжаем в Александрию. Нам здесь очень нравится: потрясающая атмосфера, интересный праздник, очень живописное место. В этом году мы не только привезли свои изделия, но и будем участвовать в конкурсе национальных костюмов - покажем наше традиционное убранство, - рассказала мастер Елена Шупенко. - "Купалье" в Александрии показывает, что между мастерами нет границ. И мы рады сегодня быть непосредственными участниками такого большого и интересного праздника".

Одной из интересных площадок стал "Коридор эпох": здесь и белорусская хатка с печкой и колыбелью, и атрибуты средневековья, костюмы военных лет. Для гостей праздника подготовили разнообразные мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в традиционных белорусских ремеслах.

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия 11-12 июля.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область праздник ремесленники
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Узбекские компании заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из Гомельской области
Фото из архива Школьников Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте БГПУ "Дети столицы"
ФОТОФАКТ: Праздник "Купалье" в Александрии
Анатолий Сивак. Фото из архива Решение о передаче ЖК "Грушевский посад" другому застройщику примут после проверки
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
ФОТОФАКТ: Три района Гомельской области приступили к уборке озимых зерновых культур
Главное
Во время посещения ЗАО "Атлант" "Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии
Коридор эпох, город мастеров и праздник национального костюма - в Александрии проходит "Купалье"
В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с COVID-19
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко на "Атлант", инновационные агрообъекты и лучший хоккеист сезона
Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах - Кунцевич
Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района
"Купалье" в Александрии в архивных фотографиях БЕЛТА
Решение о передаче ЖК "Грушевский посад" другому застройщику примут после проверки
ФОТОФАКТ: Национальные команды по биатлону приступили к тренировкам
Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы
Милиционер и прохожий спасли тонувшего в Свислочи молодого человека
ПВТ принял 71 нового резидента
Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Обновленную противотанковую ракету испытали на Обуз-Лесновском полигоне
Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц
Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
"Белавиа" временно не принимает к перевозке домашних питомцев на чартерных рейсах
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.