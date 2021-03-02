Королевский блин, катание на бричке и батлейка: в Суле пройдут масленичные гулянья

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная программа "Масленичные забавы в Суле" пройдет 13-14 марта и 20-21 марта в парке-музее интерактивной истории "Великое княжество Сула". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Масленица - один из самых древних и ярких праздников в народном календаре. Это не один день, а целая разгульная неделя, каждый из дней в которой становится очередным этапом прощания с зимой и подготовки к долгожданной весне", - рассказали в музее.

Организаторы приглашают повеселиться от души на широком гулянии в атмосфере шляхетской усадьбы XVIII века. "Сульские земли были королевскими охотничьими угодьями во времена ВКЛ и Речи Посполитой, поэтому и масленичные забавы торжественно откроет сам король в сопровождении свиты", - отметили в парке-музее.

Посетители смогут увидеть театральную церемонию приветствия короля Стефана Батория, старинные игры и обряды, принять участие в мастер-классах, массовых забавах и играх. Интересными будут выступление музыкальных народных коллективов, танцы, песни, масленичная батлейка, катание на санях или бричке и фуд-корты. Главное событие праздника - выпекание самого большого в Беларуси королевского масленичного блина размером более 2 м. Яркой кульминацией праздника станут традиционный обряд сожжения чучела зимы и веселый праздничный хоровод.-0-