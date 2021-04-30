Королеву студенчества Гродненской области назовут 6 мая

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Королева студенчества - 2021" пройдет в Гродно 6 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Примет конкурс красоты и грации концертный зал Гродненского городского центра культуры. В областной этап вышли 9 девушек - финалистки конкурсов гродненских вузов.

"Программа включает несколько испытаний. Творческий конкурс расскажет о талантах участниц. Дефиле в дизайнерской одежде поможет раскрыть разносторонность образов девушек, позволит оценить их умение представить себя. В конкурсе ораторского мастерства участницы продемонстрируют умение держаться на сцене, общаться с аудиторией", - рассказали в обкоме БРСМ. Также в программу вошел конкурс видеороликов на тему "Я студент".

Жюри определит троих финалисток, которые представят Гродненскую область на республиканском конкурсе грации и таланта. А вот принять участие в определении победительницы в номинации "Мисс зрительских симпатий" может каждый желающий, для этого достаточно проголосовать за понравившуюся участницу в группе "Молодежь Гродненщины" в социальной сети.

Учредителем конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке партнеров.-0-