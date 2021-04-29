Королеву студенчества выберут в Брестской области

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня пройдет областной этап республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси", сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Понаблюдать за шоу можно в областном центре молодежного творчества. За титул поборются восемь ярких и талантливых студенток, представляющих Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Барановичский и Полесский университеты.

Организаторы приготовили для девушек несколько креативных испытаний. Например, в видеороликах они расскажут о своих достижениях в студенческой и общественной жизни. В творческом конкурсе смогут проявить таланты и умения. Конкурс ораторского мастерства будет посвящен Году народного единства. Во время дефиле участницы продемонстрируют дизайнерские наряды: спортивные костюмы и свадебные платья.

Победительница конкурса получит титул "Королева студенчества Брестской области". Также будут выбраны первая и вторая вице-королевы, королева студенчества online и королева студенческой дружбы.

Организаторами конкурса выступают областная организация БРСМ, университеты Брестской области, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.-0-