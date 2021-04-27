Королеву студенчества выберут в Гомельской области 29 апреля

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021" пройдет в Гомеле 29 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

За звание "Королева студенчества Гомельщины - 2021" будут бороться 10 прекрасных студенток из всех вузов Гомельской области. Этот этап - отборочный для участия представительниц региона в республиканском конкурсе грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021".

В ближайшие дни девушек ожидает культурно-развлекательная программа. Они уже посетили "Антикинотеатр №1", ознакомились с интерактивными играми и пережили приключения в онлайн-режиме. Также побывают в фитнес-клубе на мастер-классе по шейпингу от фитнес-инструктора Светланы Морозовой.

29 апреля на сцене девушки представят себя в конкурсе визиток. Им предстоит рассказать о себе в стиле кинофильма "Я режиссер своей жизни!" Конкурсантки продемонстрируют способности в любом из жанров искусства: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах и др. На дефиле-демонстрации покажут костюм своей будущей профессии. Еще один этап - конкурс ораторского мастерства на тему "Мой путь в профессию".

В группе "Молодежь Гомельщины" в соцсети "ВКонтакте" стартовало онлайн-голосование за лучший видеоролик "Я студентка!" Лидер голосования станет обладателем титула "Королева студенчества Гомельщины online". По итогам конкурса выберут также обладательниц званий "Королева Обаяние", "Королева Грация", "Королева Творчество", "Королева Оригинальность", "Королева Вдохновение", "Королева Эмоциональность", "Королева Целеустремленность", "Королева Улыбки", "Королева Спорт и Здоровье" и "Королева Фото".

"Королева студенчества" - один из ярких молодежных творческих проектов союза молодежи. Его главная идея - представить красоту как совокупность духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц. Организаторы конкурса - Гомельский областной комитет ОО "БРСМ", главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, ГУ "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

Зрелищное мероприятие пройдет в Центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа". Начало в 16.00.-0-