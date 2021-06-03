Королеву студенчества выбирают в Минске

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный гранд-финал республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества 2021" под слоганом "Красота - это ты!" проходит сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Этот конкурс дает очень много для каждой из конкурсанток. Они уже являются королевами и по сути олицетворяют молодежь своих университетов, регионов. Более того, титул "Королева студенчества" налагает серьезную ответственность, потому что девушки будут задействованы в течение года в самых разных мероприятиях, в том числе волонтерских и благотворительных", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

По его словам, все финалистки имеют достижения в учебе. "Кроме того, эти девушки самые талантливые, с прекрасным внутренним миром. Именно на это настраивает наш конкурс, что сегодняшний современной молодой человек и современная молодая девушка должны быть не только образованными и талантливыми, но и также нести миру свою внутреннюю красоту и любовь", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

В этом году организаторы конкурса порадуют зрителей и жюри эффектным театрализованным представлением "Цветы", в котором будут задействованы высокотехнологичная сцена, подиум, экраны. В программе - красочные королевские дефиле, интеллектуальные и творческие состязания. Главные героини гранд-финала - 13 самых талантливых и грациозных девушек. Все они - студентки очного обучения учреждений образования Беларуси. Девушки успешно выступили в вузовских и областных (Минском городском) турах конкурса и прошли квалификационный отбор.

В национальном финале Брестскую область представляют: студентка Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина Анна Кривецкая и студентка Барановичского госуниверситета Валерия Бурлий. От Витебской области на корону поборются три претендентки: студентки Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева и Валерия Фомченко, а также студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валерия Гурьева.

От Гомельской области выступает студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Александра Дрывайло, от Гродненской - студентка Гродненского государственного университета Карина Сорговицкая, от Могилевской - студентки Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Анастасия Пунинская и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ксения Лазовская.

Большое представительство в республиканском финале традиционно имеют столичные учреждения высшего образования. В этом году Минск представляют студентки Валентина Амбражей из Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Валерия Дуновская из Белорусского государственного экономического университета, Илона Жегждрынь из Белорусского государственного университета культуры и искусств и Арина Кулик из Международного университета "МИТСО".

Критериями отбора участниц конкурса неизменно являются: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, внешние данные и даже спортивная подготовка.

По итогам всех выступлений во время королевского шоу компетентное жюри определит победительницу и призеров конкурса в следующих номинациях: 1-е место - "Королева студенчества Беларуси", 2-е место - "I Вице-королева студенчества Беларуси", 3-е место - "II Вице-королева студенчества Беларуси". Кроме того в ходе зрительского голосования подписчики официальных групп и аккаунтов БРСМ в соцсетях ВКонтакте, Instagram, а также мессенджере Telegram помогут определить "Королеву студенчества Беларуси - 2021 online".

Учредителем республиканского конкурса "Королева студенчества Беларуси - 2021" выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций. В этом году проект поддержали 29 учреждений высшего образования Беларуси. Он объединил 208 талантливых студенток страны.

Национальный гранд-финал фактически является отбором участниц на XXX Международный конкурс красоты и таланта "Королева студенчества", проведение которого запланировано на сентябрь этого года в Российской Федерации. Учредители конкурса - БРСМ и Российский союз молодежи.-0-