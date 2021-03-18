Корону победительницы конкурса "Грация International" в Витебске вручили представительнице Индии

18 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Победу во II Открытом конкурсе национальных культур, творчества и красоты "Грация International", финал которого состоялся сегодня в Витебске, завоевала представительница Индии, передает корреспондент БЕЛТА.

Студентки витебских и минских вузов, представляющие 9 стран, на сцене концертного зала "Витебск" устроили настоящую феерию в финале конкурса "Грация International". Дефиле в традиционных костюмах взорвало зал гаммой национальных красок. А прогулка по сцене в одежде изо льна подчеркнула универсальность "северного шелка", который одинаково изысканно смотрелся и на смуглянках, и на нашей светлокожей соотечественнице.

Девушки заставили зрителей восхититься не только их красотой, но и яркими талантами. Песни, танцы, особенно участницы из Шри-Ланки, которой только за потрясающие костюмы можно было дать отдельный приз, впечатлили всех присутствующих. Заводная хореографическая композиция студентки Белорусского государственного аграрного технического университета, уроженки ЮАР, едва ли кого-то оставила равнодушным, ведь исполнялась она с таким задором, что усидеть на месте было невозможно.

Конкурсантки читали стихи, рассказывали легенды, притчи на национальных языках. Сколько прекрасных слов было сказано об их странах!

И хотя красавицы были все хороши как на подбор, все же компетентное жюри присудило титул "Мисс Грация International" студентке Витебского государственного медицинского университета Суямбу Кесеван Хема из Индии. Ослепительная улыбка девушки затмила сверкание короны, которую водрузили на ее голову. Первой вице-мисс стала белоруска Виктория Воробьева, которая учится в Витебском государственном технологическом университете. И замкнула тройку победителей китаянка Го Мэнъяо, изучающая музыку в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова.-0-

Фото Александра Хитрова