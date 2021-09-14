Короткометражки Манхэттенского фестиваля покажут в кинотеатре "Родина" в Могилеве

14 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Короткометражные фильмы Манхэттенского фестиваля покажут в кинотеатре "Родина" в Могилеве 23-26 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в могилевском "Киновидеопрокате".

"С 23 сентября 2021 года кинотеатры и арт-площадки 400 городов мира на 5 континентах объединяются для одной цели: просмотра хитов короткого метра самого масштабного фестиваля в мире - Manhattan Short Film Festival. Особенность фестиваля - интерактивное мировое зрительское голосование. И у могилевчан есть возможность оценить киноленты и проголосовать за понравившийся фильм", - отметили в "Киновидеопрокате".

В могилевском кинотеатре "Родина" будут продемонстрированы 10 короткометражных фильмов на оригинальном языке, которые будут сопровождаться русскими субтитрами. "Можно будет увидеть ленты из США, Великобритании, Афганистана, Франции, Канады и других стран", - рассказали специалисты.

Продолжительность программы - более двух часов. Возрастное ограничение 16+. С расписанием сеансов можно познакомиться на сайте могилевского "Киновидеопроката".-0-