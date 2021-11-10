Корпус онкодиспансера в Минске возвращается к плановой медпомощи

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дезинфекция, кварцевание, проветривание и финальная генеральная уборка - сегодня вечером корпус №5 Минского онкологического диспансера выходит из состояния ковидного госпиталя. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Обработка бывшей "красной зоны" - задача повышенной ответственности, ведь к приему плановых пациентов палаты должны быть стерильными. Сегодня вечером проводят дезинфекцию корпуса специалисты Городского центра дезинфекции и стерилизации, а завтра генеральную уборку сделают специалисты самой больницы", - рассказали в ведомстве.

Планируется, что с 11 ноября стационар возвращается к нормальной жизни. В этом корпусе снова начнут принимать плановых пациентов четыре радиологических отделения, два хирургических, диагностическое, а также реанимация.-0-