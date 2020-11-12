Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19

12 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера готовят к перепрофилированию с 16 ноября под прием пациентов с COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, в Витебской области идет активный рост заболеваемости. Госпитализация как в Витебске, так и по области превышает выписку. "Областной центр пока справляется тем коечным фондом, который уже перепрофилирован. Вместе с тем готовим хирургический корпус онкодиспансера с понедельника", - констатировал руководитель ведомства.

Михаил Вишневецкий подчеркнул, что ситуация контролируемая, в том числе в регионах области. "Нет такого, чтобы районные больницы были полностью перепрофилированы. Они по-прежнему сами принимают решение о приостановлении плановой госпитализации либо продолжают ее. Все зависит от эпидситуации. Все главные врачи работают в тесном взаимодействии и при необходимости принимают решение о перенаправлении пациентов в больницы других районов, чтобы основная помощь не страдала и не создавалась напряженная ситуация. В достаточном количестве и медикаментозное обеспечение, аппараты ИВЛ, кислородные точки", - констатировал он.

Руководитель ведомства также отметил, что на последнем заседании областного штаба по противодействию распространению COVID-19 принято решение о самостоятельном введении с учетом эпидемиологической ситуации администрациями городов и районов масочного режима. На утро 12 ноября такие решения действуют в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.-0-