Корректировки нормативной базы сбалансируют интересы личности, общества, государства - мнение

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Корректировки в нормативно-правовую, законодательную базу, которые предлагаются на диалоговых площадках, позволят сформировать оптимальный баланс интересов личности, общества и государства. Акцент на этом сделал сегодня директор Института повышения квалификации и переподготовки Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Юрий Колесник на диалоговой площадке "Повышение роли местного управления и самоуправления" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Колесник обратил внимание, что диалоговая площадка дает возможность обсудить вопросы по различным темам, в том числе и по повышению роли местного управления и самоуправления, сформулировать предложения для изменений в Конституцию, другие акты законодательства. "Эти корректировки должны позволить сформировать оптимальный баланс интересов личности, общества и государства", - подчеркнул он.

"Мы живем в быстроизменяющемся мире. Это мир информационных технологий, с одной стороны, и мир глобальных вызовов - с другой. В этих условиях важно, чтобы проблемы, которые возникают, решались тоже быстро. А это можно сделать, когда у местных органов управления и самоуправления, у местных сообществ есть определенные ресурсы, возможности", - добавил директор.

По его мнению, работа в том числе и тематических диалоговых площадок направлена на то, чтобы делегировать полномочия на местный уровень, перераспределять власть, чтобы фокус по принятию решения смещался на местные сообщества, органы местного управления и самоуправления. Однако при расширении полномочий важно не забывать и об ответственности.

"На диалоговых площадках компетентный состав участников. Это представители госуправления, депутаты всех уровней, лидеры сообществ, представители учреждений образования, ученые в области права. Такой состав позволяет достаточно компетентно подготовить грамотные предложения для внесения изменений в документы, которые направлены на совершенствование жизни", - добавил Юрий Колесник.

Участниками сегодняшней дискуссии стали представители Гомеля, Буда-Кошелевского, Добрушского, Кормянского, Лоевского, Речицкого, Рогачевского, Светлогорского, Ветковского, Чечерского районов. На диалоговой площадке речь шла о перераспределении конституционных полномочий местных органов, пересмотре механизма назначения должностных лиц, в том числе руководителей местных органов власти. Звучали мнения по поводу упразднения сельских, поселковых, городских Советов депутатов и т.д. Участники сошлись во мнении: при изменениях важно сохранить то хорошее, что уже наработано.-0-