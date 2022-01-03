Корреспондент БЕЛТА: на Новый год мы с мужем получили самый лучший подарок

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА Ирина Скакун первой в Минске в новогоднюю ночь родила девочку. В столичном роддоме №1 в 0.28 на свет появилась минчанка весом 3410 г. Молодые родители назвали девочку Елизаветой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы с мужем получили на Новый год лучший подарок, какой только может быть, - дочку. Это наш первый ребенок, и в будущем мы планируем еще сыночка", - рассказала Ирина Скакун.

Такой подарок стал неожиданностью для молодых родителей, которые готовились встретить Новый год дома.

"Мы с нашей Лизонькой оказались в центре повышенного внимания. Это, конечно, очень приятно и неожиданно. Нас все поздравляют. Сегодня мы уже получили подарки от Белорусского союза женщин и БРСМ. Теперь у нашей малышки есть вышиванка и мобиль на кроватку для спокойных ночей, - поделилась Ирина Скакун. - Мы с мужем признательны и благодарны врачам и акушеркам столичного роддома №1, что они помогли появиться на свет нашей маленькой Лизоньке. Со всей уверенностью хочу сказать: в Беларуси созданы все условия для того, чтобы родить здорового ребенка и достойно его воспитать".-0-