"Косметические тайны" раскроют на выставке в Гомельском дворцово-парковом ансамбле

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Советами бьюти-блогера XIX века поделятся на мероприятии "Косметические тайны" в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, которое пройдет в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей 5 апреля, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.
Проект реализуется при проведении выставки "Шерше ля фам". В действующей экспозиции представлен заманчивый и интригующий мир дамских вещей в собрании гомельского антиквара Сергея Путилина. В залах дворца размещены изысканные туалетные принадлежности, вычурные зеркала, дорогая мебель, изящные статуэтки, шали, сумочки, кошельки, зонтики и веера, бинокли и лорнеты, кокетливые куколки, наряженные в духе старинной дамской моды и многое другое. Это предметное окружение светских львиц XIX - первой половины XX века.
В такой обстановке гомельчанам и гостям города предложат разгадать и "Косметические тайны". "Участники мероприятия узнают, кому мы обязаны появлением макияжа и косметики, кого благодарить за изобретение помады, туши и пудры", - уточнили в учреждении. Организаторы поделятся советами известного бьюти-блогера XIX века Баркхама Берроуза, к которому прислушивались именитые красавицы того времени. В залах дворца также раскроют тайны косметических ухищрений, к которым прибегали девушки в разные исторические эпохи.
Каждый посетитель (по его желанию) может воспользоваться случаем и получить подарок от приглашенного парикмахера-виртуоза. Это может быть праздничная укладка или прическа на каждый день.
Организатором мероприятия выступает государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". -0-
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