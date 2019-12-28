Космический Новый год и звездный патруль Деда Мороза - чем удивило праздничное шествие в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный Дед Мороз столицы зажег в урочный час огни на новогодней елке на площади Независимости и пригласил всех отправиться в новогоднее шествие-полет "Навстречу к звездам", передает корреспондент БЕЛТА.

Еще не стемнело, а на площади стали собираться зрители - мальчики и девочки, их родители, бабушки и дедушки, пары влюбленных и компании друзей, белорусы и иностранцы. Даже из пригорода специально приехали люди. Некоторые тематически принарядились - у белоснежного пса Зевса в костюме Санты не было отбоя от желающих сфотографироваться. Сотни людей собрались, чтобы вместе почувствовать приближение праздника, поучаствовать в конкурсах и играх, спеть новогодние песни, потанцевать и, конечно, сфотографироваться со сказочными персонажами и самым настоящим звездным тракторным патрулем, который сопровождает волшебный звездолет во главе нынешнего шествия Дедов Морозов и Снегурочек и заодно оберегает до поры до времени огромный подарок с конфетами. Их раздадут во время кульминации праздника на Октябрьской площади.

Вокруг новогодней красавицы яблоку негде было упасть. "Зачем дома сидеть, особенно когда, наконец, настоящая зима пришла! Мы решили приближать праздник вместе со всеми минчанами", - поделилась семья Фроловых. И правда, одно из главных развлечений ребятни в эти дни - ловить ладошками и языком белоснежный дар небес.

Осыпаемые снежинками и золотистым конфетти, зрители помогли главному Деду Морозу зажечь елку, а затем поспешили к проспекту, чтобы сопровождать парад волшебников и стать свидетелями новогоднего звездопада.

На главный праздник в году случается, например, такое чудо, как многократный "Новогодний звездопад". Музыкальную сказку под таким названием на Октябрьской площади покажут четыре раза: сегодня в 18.00 и 21.00 и 29 декабря в 19.00 и 21.00. Каждый зритель сможет загадать свое самое заветное желание с верой, что Новый год - это маленькое волшебство, с которого начинается большое счастье. И некоторым обязательно повезет поймать в свои руки чудеса Вселенной. Поспешите запланировать встречу со своей счастливой звездой - "Новогодний звездопад" нужно увидеть своими глазами.

Прогулку по сказке можно продолжить в Верхнем городе, где сегодня, а также по вечерам с 29 декабря по 5 января, будут показывать новогоднее представление "Волшебная шкатулка Деда Мороза". Многие минчане наверняка заметили, что в историческом центре появился чудесный ларчик, заглянуть в который теперь можно дважды в день: в 17.30 и 20.00. Тем, кто верит в чудеса, шкатулка их обязательно покажет.-0-

Фото Оксаны Манчук