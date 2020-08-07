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07 августа 2020, 19:39

Костевич наградила соцработников и волонтеров Минской области за личный вклад в борьбу с COVID-19

Во время награждения. Фото Министерства труда и социальной защиты
Во время награждения. Фото Министерства труда и социальной защиты
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7 августа, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Помнит сердце, не забудет никогда" состоялся сегодня на территории Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов. На празднике, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, присутствовала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она также наградила социальных работников и волонтеров Минской области за большой личный вклад в защиту граждан в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории дома-интерната расположен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. И здесь коллектив учреждения провел благоустройство: в прошлом году появилась аллея из туй, а в этом добавился новый элемент - памятная табличка в честь 75-летия Великой Победы "Помнит сердце, не забудет никогда".

"2020 год оказался особенным. Мы с вами праздновали великую дату - 75 лет победы. Сегодня ветераны все еще рядом с нами. Горько, что с каждым годом их становится все меньше. Благодаря им мы с вами сегодня на свободной земле, проживаем достойную и счастливую жизнь", - отметила Ирина Костевич.

Знаковым этот год стал и тем, что он замыкает трилогию Года малой родины. "Она есть у каждого. У меня она здесь, на этой земле, в деревне Николаевщина. Мое детство, молодость проходили здесь", - добавила министр. И поблагодарила своих земляков за путевку в жизнь, за знания и все доброе, что заложили на старте.

На торжестве гости и постояльцы дома-интерната ознакомились с выставочной экспозицией "Мы помним", которую подготовили пожилые граждане и инвалиды, посещающие территориальные центры социального обслуживания населения Минской области.

А кульминацией фестиваля стало награждение работников социальной службы и волонтеров Минской области почетными грамота и благодарностями Минтруда и соцзащиты за вклад в борьбу с COVID-19 и небольшим концертом. "Вы - герои особой отрасли, потому что она сопровождает человека через всю его жизнь. Мы и в радости, и в горе рядом с человеком, - обратилась к коллегам Ирина Костевич. - 2020 год принес нам войну с инфекцией. Мы всем миром боролись с ней. Первые, кто принял на себя удар в нашей отрасли, - территориальные центры соцобслуживания населения. Нам сказали - и на утро мы с вами были уже на передовой. Без выходных, в любое время принимали заявки по доставке продуктов питания. Рядом с социальными работниками стали рядом волонтеры Белорусского Красного Креста, БРСМ, депутаты".

Отдельно министр поблагодарила работников домов-интернатов. "Когда беда пришла в первый дом-интернат, мы приняли вместе решение закрыться", - напомнила она. Не скрывая своего волнения за каждого работника, сопереживая им в том, какой груз свалился в основном на хрупкие плечи женщин, трудящихся в отрасли, Ирина Костевич подчеркнула их самоотверженность. "Я прекрасно понимаю, что у каждого из вас свои семьи, свои дома. У нас 80 домов-интернатов работают в сельской местности. У вас свои хозяйства. Почти все женщины, у многих трое-четверо-пятеро детей. И все равно по всей стране почти 8 тыс. человек закрылись в домах-интернатах и остались там работать и обеспечивать безопасность и уют, доброту и заботу для наших проживающих - пожилых людей и инвалидов. Не просто на 14 дней. Это было в апреле. Сейчас август, но еще некоторые дома-интернаты продолжают работать в этом режиме. Вы сохранили нашим подопечным жизнь - и это стоит многого. Эта инфекция показала, какие мы - настоящие белорусы", - сказала Ирина Костевич и вручила заслуженные награды.-0-

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Костевич медицина Министерство труда и соцзащиты Минская область награды фестиваль
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