Костевич: пожилые люди обладают высоким потенциалом и активной жизненной позицией

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилые люди обладают высоким потенциалом и активной жизненной позицией. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время встречи с членами Совета пожилых граждан Вилейского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

"Сегодня в Беларуси проживают порядка 2,5 млн пожилых людей. Это целая армия с высоким потенциалом и активной жизненной позицией. И наша задача сказать слова благодарности тем, кто отстоял нашу страну, тем, кто трудился на ее благо, тем, кто подарил нам достойных граждан. То, что вы сейчас доносите через своих детей, внуков и правнуков, - это большое дело в вопросе формирования будущего Беларуси. Хочу сказать огромное спасибо за ваш вклад. Крепкого здоровья, уважения от тех, кто вас окружает, и огромной любви от ваших близких", - сказала Ирина Костевич.

Во время встречи глава ведомства обозначила цели и задачи советов пожилых людей. Она отметила, что в Беларуси сейчас реализуется национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Ее основная задача - максимальная вовлеченность пожилых людей в жизнь общества. Для того, чтобы решать их вопросы, местными органами власти ведется работа по созданию советов пожилых граждан. Их участники оказывают содействие местным исполнительным и распорядительным органам в решении вопросов благоустройства жилых домов и территорий пожилых людей, улучшения качества и доступности оказания социальных услуг и медицинской помощи, организации досуга, культурных мероприятий, проведении праздников деревни, улицы, двора.

Помимо этого, во время рабочей поездки Ирина Костевич посетила 103-летнего участника Великой Отечественной войны Семена Иосифовича Шубертия, который проживает в агрогородке Куренец Вилейского района.-0-