Костевич: забота о ветеранах войны - долг потомков

4 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны, создание всех условий для их комфортного проживания - задача постоянная. Об этом заявила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время посещения Республиканского интерната ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только 9 мая, но и на каждый праздник - Новый год, Рождество - мы стараемся приезжать в интернат. Для нас это стало доброй традицией. Здесь всегда нуждаются во внимании, рады общению. Нам хочется создать атмосферу домашнего уюта и тепла, потому что интернат стал настоящим домом более чем для 100 пожилых людей, - сказала Ирина Костевич. - По последним данным, в республике проживают более 6 тыс. ветеранов ВОВ и свыше 15 тыс. пострадавших от последствий войны. Среди участников войны два Героя Советского Союза - Василий Мичурин, которому 103 года, и Иван Кустов - ему в текущем году исполнилось 95 лет. Всего в Беларуси в домах интернатах проживают 300 ветеранов, которые окружены заботой и вниманием. Стараемся оказать любую помощь одиноко проживающим, чтобы они могли оставаться в родном доме. Это очень важно для пожилых людей. Наша задача - оказать максимальную поддержку всем ветеранам ВОВ".

Как отметила министр, в текущем году проведено обследование материально-бытовых условий более 20 тыс. человек. И в 90% были удовлетворены заявки на ремонт помещений и печного отопления, благоустройство территорий.

Одним из подарков республиканскому интернату стал подготовленный учениками средней школы №7 Минска праздничный концерт. После музыкального поздравления было организовано чаепитие. Ветераны могли поделиться своими историями и пообщаться с почетными гостями в домашней обстановке.

В интернате проживают 113 пожилых граждан, в том числе 39 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 8 инвалидов и 18 участников войны, 13 тружеников тыла, а также 12 бывших узников. У всех нелегкая судьба и разные истории, но объединяют их общая крыша одного большого дома и большая дружба. К примеру, 97-летний Николай Куренков оборонял Ленинград, 96-летний Михаил Аполлонов был связистом Красной Армии, 95-летняя Людмила Певнева - подпольщицей. В учреждении проживает и 96-летний народный художник Беларуси Виктор Громыко. Средний возраст подопечных интерната - 89 лет. Здесь они получают максимальный набор услуг: социальную и медицинскую помощь.-0-