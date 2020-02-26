Костевич: жители Минской области активны и стремятся развивать свой бизнес

26 февраля, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Жители столичного региона активны и стремятся развивать собственный бизнес. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, где рассматривались итоги 2019 года и планы на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трудовой потенциал области очень высокий. Безработица в регионе в 2019 году составила 3,5% (в 2018-м - 4,4%). Да и по количеству зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей область одна из лучших. В регионе проживает действительно активное население, которое стремится к занятости и развитию своего бизнеса", - сказала Ирина Костевич.

Вместе с тем, по ее мнению, региону есть куда стремиться. Важно выйти на высокую производительность труда, обновить рабочие места. Работникам службы занятости стоит включаться в работу по трудоустройству граждан со стороны заказчика кадров. "В области 14 тыс. вакансий. Это много - пустует почти 2% рабочих мест. Хочу нацелить службы занятости не ждать, пока человек придет для трудоустройства: все-таки большинство ищет работу в интернете. Наша задача - работать с нанимателем по подготовке кадров и опережающему обучению под заказ", - отметила министр.

В плане социальной защиты населения Минская область сработала лучше всех. "В регионе социальными услугами охвачено 12% от всех пожилых граждан и инвалидов. Это самый высокий результат по сравнению с другими регионами. Теперь нужно переходить от заявительного принципа работы к выявительному", - добавила Ирина Костевич. Она обратила внимание, что в регионе созданы бригады соцпомощи и отряды оперативного реагирования. По словам министра, это важное направление надо развивать.

Ирина Костевич отметила также значительный потенциал Минской области. Подтверждение тому - появление Вилейского территориального центра социального обслуживания населения на Республиканской доске почета.-0-