Костюковичский жилкоммунхоз незаконно получил более Br330 тыс. - КГК

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Незаконное получение более Br330 тыс. государственных средств выявлено Комитетом госконтроля Могилевской области при проведении проверки УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз", сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

Коммунальщики необоснованно завышали нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев воды, расходы по содержанию объектов благоустройства, что в свою очередь привело к незаконному увеличению бюджетного финансирования.

Кроме того, предприятием допущены неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов и применение непроверенных приборов учета тепла.

По материалам проверки незаконно полученные средства предписано возвратить в бюджет, виновные в нарушениях должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.-0-