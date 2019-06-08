Костюмированное шествие и показ льняной одежды пройдут на фестивале в Орше

8 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше 9 июня пройдет фестиваль "Орша - колыбель белорусского льна", сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Начнется праздник в 16.00 костюмированным шествием "Льняное великолепие" с участием театров мод, творческих и трудовых коллективов организаций и предприятий района. Участники парада пройдут по ул. Ленина от Центра культуры до площади возле бывшего коллегиума иезуитов. В программе также концертная программа творческих коллективов учреждений культуры, выставки-ярмарки предприятий, сельхозтехники и изделий народных мастеров.

Во время праздника будут чествовать лучших работников легкой промышленности. На площади зрителей ждет концерт с участием творческих коллективов района и звезд белорусской эстрады, показ одежды изо льна. Финалом станет праздничный фейерверк.

В Оршанском районе с 1930 года работает льнокомбинат. Он начал свою историю с небольшой льночесальной фабрики. Сейчас предприятие состоит из пяти фабрик, всего на комбинате работают почти 4 тыс. человек. Предприятие экспортирует продукцию в 40 стран мира, в прошлом году за рубеж продано товаров на $56 млн.-0-