Котельная на щепе введена в строй в Червене

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива (МВТ) - котельная на щепе - введен в строй в Червене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

В церемонии открытия объекта приняли участие заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, генеральный директор ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Василий Шашок, руководство райисполкома, генерального подрядчика ЗАО Enerstena.

Строительство велось по проекту Международного банка реконструкции и развития "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". В здании установлены три водогрейных котлоагрегата на щепе (с механизированной подачей) и два газовых котла. Причем котельное оборудование на МВТ в полном объеме обеспечивает теплоснабжение при температурах наружного воздуха выше минус 13-15 градусов.

Котельная снабжает теплом жилые дома, здания социального назначения и предприятия города, обеспечит оптимальный режим нагрузок как в отопительный, так и в межотопительный периоды.

Кроме того, приняты меры для повышения энергоэффективности при передаче и распределении тепловой энергии: заменены старые трубопроводы, модернизированы индивидуальные тепловые пункты с установкой автоматического регулирования.

"Котельная в Червене увеличит использование местных топливно-энергетических ресурсов более чем на 4,2 тыс. т условного топлива в год, что позволит ежегодно экономить для государства около 3,2 млн куб.м импортируемого природного газа", - рассказали в департаменте.

Всего в Минской области по госпрограмме "Энергосбережение" с начала года введено в эксплуатацию четыре теплоисточника на МВТ из шести запланированных (суммарной мощностью 27,7 МВт).-0-