Котельная на востоке Бреста частично будет вырабатывать тепло из электричества

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте модернизировали Восточную районную котельную №2 и установили там электрокотел, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте введен в эксплуатацию один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Их суммарная номинальная мощность - 916 МВт, в том числе на долю Брестской области приходится 140 МВт. "Электрокотельные в регионе построены и готовы использовать энергию атомной электростанции, обеспечить регулирование суточного графика нагрузок, - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич. - Ввод электрокотлов позволит снизить потребление природного газа, уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу".

Восточная районная котельная №2 расположена в густонаселенной части Бреста. Она обеспечивает теплом жилой фонд, социальные и промышленные объекты. Например, наиболее крупные ее потребители Брестская центральная городская больница, предприятие "Ремпуть Белорусской железной дороги", стадион "Юность", дворец спорта "Виктория", торговый центр "Экватор". Котельную запустили в 1971 году. За это время энергопотребности микрорайона выросли. После модернизации тепловая мощность котельной составляет 126,2 Гкал/ч, в том числе электробойлерной установки - 25,8 Гкал/ч.

"Энергию для производства тепла электрокотел преимущественно будет использовать в ночное время. Будет обогревать 175 домов, 10 детских садов, четыре школы, лицей. Рад, что такие объекты есть в Бресте. Аналогичный построен в Южном микрорайоне. Думаю, и другие города будут развиваться в том же направлении использования электроэнергии", - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В Брестской области запланирована установка четырех электрокотлов. Два из них введены в эксплуатацию в восточной и южной частях Бреста, еще один запущен на Западной мини-ТЭЦ в Пинске. Строительство четвертого намечено на Березовской ГРЭС. Проект реализует РУП "Брестэнерго" по комплексному плану развития энергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции.-0-