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21 июля 2020, 07:58

Котельная в Рогачеве будет работать на электричестве

Фото РУП "Гомельэнерго"
Фото РУП "Гомельэнерго"

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" реализует проект по установке электрокотлов в котельной "Рогачевская", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Котельная "Рогачевская" входит в состав филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго". Как уточнила пресс-секретарь, этот объект непосредственно связан с комплексным планом развития электроэнергетической сферы с учетом интеграции БелАЭС в объединенную энергосистему страны.

"Установлены корпуса водогрейных электрокотлов шведского производства, завершаются монтаж наружных трубопроводов, обвязка внутреннего водяного контура и теплообменников внутри электрокотельного зала, ведутся работы по монтажу приборов учета", - рассказала Оксана Шапорова.

Подготовлены площадки для обслуживания электрокотлов, заменен силовой трансформатор, идет монтаж электрооборудования. Специалисты выполняют отделку котельного зала, заканчивают обустройство операторской. Проложена кабельная линия 10 кВ, начаты работы по благоустройству.

Согласно проекту, на объекте будут смонтированы установка аккумуляции тепла (V=1600 куб.м), а также другое вспомогательное оборудование.

Одновременно обновляются соседние объекты районного значения: подстанции 330 кВ "Жлобин" и "Жлобин-Западная", подстанции 110 кВ "Диапроектор", "Задрутье" и "Лукское".

Работы планируется завершить в сентябре.

Реализация проекта позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после ввода Белорусской АЭС за счет передачи на электрокотлы избыточной электроэнергии в ночное время.

"Электрокотлы общей мощностью 40 МВт будут работать во время ночного провала электропотребления - с 23.00 до 6.00. Избыточная тепловая энергия от них ночью будет накапливаться в установках аккумуляции тепла (зарядка баков-аккумуляторов). Днем тепловую энергию будут отпускать из этих установок, которые постепенно будут разряжаться. Электрокотлы при этом работать не будут", - разъяснили на предприятии.

С вводом этого объекта сократится объем потребления импортного природного газа. При этом работа котельной на электроэнергии, которая будет производиться в Беларуси, повысит надежность теплоснабжения потребителей Рогачева, уверены в РУП "Гомельэнерго".-0-

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