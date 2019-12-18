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18 декабря 2019, 09:02

Котельную на щепе планирует построить "ВМГ Индустри" в Могилевском районе

18 декабря, Вейно /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Котельную на щепе планируют построить на территории предприятия "ВМГ Индустри" в Могилевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ИООО "ВМГ Индустри" Кирилл Выборный.

Кирилл Выборный
Кирилл Выборный

"Данное предприятие - вертикально интегрированный деревообрабатывающий комплекс: здесь древесина проходит весь путь от сырья до готового продукта. Необходимость в котельной появилась из-за увеличения мощностей и модернизации производства гнутоклееных изделий. Мы сможем создать более 70 новых рабочих мест. Сумма инвестиций будет около 14,5 млн евро. Появление котельной позволит сделать наше предприятие по сути безотходным. Потому что все остатки: щепа, кора - будут использоваться в качестве топлива", - отметил директор.

На предприятии
На предприятии

"ВМГ Индустри" размещается в свободной экономической зоне Могилев. Здесь расположено еще несколько крупных производств. Жителей близлежащих населенных пунктов и города Могилева волнует экологическое состояние местности после расширения производства. По словам Кирилла Выборного, вопросам экологии специалисты уделяют особое внимание.

"Большая часть нашей продукции, около 95%, - это экспорт. Мы сотрудничаем с ведущими предприятиями Европы, они предъявляют высокие требования к качеству поставляемой продукции. Кроме того, наше производство регулируется жесткими стандартами - не только белорусскими, но и международными. Нам нужно поддерживать высокое качество продукции и минимальное воздействие на окружающую среду, чтобы выдерживать конкуренцию на внешнем рынке", - отметил директор.

В агрогородке Вейно прошло общественное обсуждение будущего строительства. Для встречи и конструктивного диалога с населением пришли представители "ВМГ Индустри", экологи, инженеры, представители Могилевского райисполкома и Вейнянского сельсовета. Главная цель - не только рассказать, но и объяснить, что ждет жителей после расширения производства и появления котельной на щепе.

Во время общественного обсуждения
Во время общественного обсуждения

"Планируемая котельная - открытого исполнения. Все оборудование, необходимое для нее, имеет сертификаты соответствия качества Республики Беларусь. Это будут термомасляные котлы на древесном топливе литовского производства. Выбросы такие же, как и от газового топлива, единственное отличие - твердые частицы. Для этого проектом предусмотрена установка мультициклонов, электрофильтров. Продумана газоочистка и реагентная очистка по оксидам азота. Это дополнительные меры. Поставщик котельного оборудования гарантирует показатели по выбросам значительно ниже, чем установлено республиканскими нормативами. Однако дирекцией "ВМГ Индустри" было принято решение о необходимости дополнительных очистных систем, чтобы снизить экологическую нагрузку в районе", - рассказала эколог проекта ОДО "Энэка" Елена Соколовская.

Елена Соколовская
Елена Соколовская

Как отметили специалисты, для создания котельной на щепе руководством были законсервированы три когенерационные установки на газу. После появления нового источника электро- и теплоэнергии эти установки не выгодны, так как их валовой выброс выше, чем проектируемый от котельной. На данный момент, количество атмосферных загрязнений "ВМГ Индустри" составляет менее 4% от всех заводов, расположенных в СЭЗ Могилев.

Житель агрогородка Вейно Андрей уже больше пяти лет работает в "ВМГ Индустри". "В новой котельной нет ничего страшного, ведь топливом для нее будут отходы древесины. Это почти то же самое, что обычная печка в деревенском доме, только больших масштабов. Как мне кажется, привычные нам печки тоже дают определенные выбросы в атмосферу. Здесь же будут установлены системы очистки мировых стандартов. Я не думаю, что жители Вейно или ближайших населенных пунктов почувствуют на себе последствия работы котельной на предприятии",- считает мужчина.-0-

Фото Олега Фойницкого

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