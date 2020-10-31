Котельную "Северная" в Витебске подготовили к вводу БелАЭС

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске после реконструкции введена в эксплуатацию районная котельная "Северная", сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

В новом здании смонтированы два электродных водогрейных электрокотла мощностью 10 МВт каждый со вспомогательным оборудованием. На объекте установлены два бака-аккумулятора с рабочим объемом по тысяче кубометров. Реконструирована подстанция КСМ 110кВ с заменой силового трансформатора на новый.

Запуск электрокотельной будет способствовать регулированию минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, а также позволит повысить надежность теплоснабжения части потребителей областного центра.

Строительно-монтажные работы на объекте были начаты в январе. Генеральным подрядчиком выступило ОАО "Белэлектромонтажналадка", проектно-сметную документацию разработали специалисты РУП "БЕЛТЭИ".-0-