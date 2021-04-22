Котельные на МВТ планируют ввести в Барановичах и Каменце

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах и Каменце в этом году планируют ввести в эксплуатацию котельные на местных видах топлива. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Алексей Рудзкий во время заседания областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что завершающийся отопительный сезон проходит в штатном режиме. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко обратил внимание на прогнозируемое похолодание, и чтобы подача тепла в социальные объекты пока не прекращалась.

С мая коммунальщики начнут подготовку к осенне-зимнему периоду. В частности, для повышения надежности энергосистемы увеличиваются объемы местных видов топлива, доля которых в прошлом году выросла на 3% - до 39%. Этому способствовал ввод в эксплуатацию трех котельных суммарной мощностью 13 МВт. Они заработали в агрогородке Дивин Кобринского района, городском поселке Речица и Давид-Городке Столинского района. В этом году на местные виды топлива планируют перевести еще две котельные - в Барановичах и Каменце.

"Финансируются работы на этих объектах за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Ввод в эксплуатацию энергоисточников позволит увеличить долю МВТ до 40%", - отметил Алексей Рудзкий.

Также в межсезонье в ЖКХ планируется заменить 63,1 км тепловых сетей на предизолированные трубы, приобрести 19 энергоэффективных котлов и еще 11 капитально отремонтировать. В регионе намечено переложить 32,4 км водопроводных и 14,8 км канализационных сетей. В жилищном фонде нужно отремонтировать 100,2 тыс. кв. м кровель и 22,3 тыс. м погонных стыковых панелей.-0-