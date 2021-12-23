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23 декабря 2021, 19:16

Котильон, мазурка и венский вальс: в Могилеве прошел областной новогодний бал

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во Дворце культуры области прошел новогодний областной бал для талантливой молодежи. В танцах кружились отличники учебы, победители областных, республиканских и международных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздника стали 25 пар - 50 ребят из всей области. Для многих из них это первый настоящий бал. Среди них учащаяся Могилевской гимназии-колледжа искусств им. Е.Глебова Татьяна Руцкая. "Я будущий хореограф, поэтому готовиться к балу было немного проще - все эти танцы я уже знала, - рассказала девушка. - Я впервые стала участницей настоящей сказки: девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и фраках - когда-то так танцевали наши предки. И сегодня у нас есть возможность прикоснуться к нашей истории".

Ее партнер Егор Дудко тоже учится в гимназии-колледже и до подготовки к балу никогда не пробовал танцевать классику. "Мы разучивали вальс, полонез, польку и еще много других. Мне было легко готовиться, потому что со мной танцует хореограф, было интересно учиться чему-то новому, - поделился Егор Дудко. - Этот год очень насыщен разными мероприятиями, я участвовал во многих вокальных конкурсах. Самым знаменательным стал конкурс на приз Ольги Сосновской. Здорово, что в копилку ярких событий добавился еще и бал".

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич вручает благодарность Егору Дудко
Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич вручает благодарность Егору Дудко

Участники бала открыли новогодний праздник исполнением полонеза. После этого их поздравил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич. "Вы наша достойная смена. Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших. Те, кто хорошо учится, победители различных олимпиад и соревнований. Когда-нибудь вы смените старшее поколение, будете хранить наши традиции и историю. Кто-то вырастет от медицинского работника до, например, министра здравоохранения, кто-то станет министром промышленности, образования или сельского хозяйства. Все это в ваших руках, - сказал он. - В нашей стране очень много внимания уделяют молодежи, и вы это знаете. Я хочу поблагодарить вас за твердую жизненную и гражданскую позицию, за то, что мы отстояли нашу страну. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов в учебе, дальнейшей творческой жизни".

С поздравлениями к участникам бала обратилась председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик. "Стало доброй традицией проводить новогодний бал для студентов и учащихся Могилевской области. Этот праздник - одна из частей республиканской благотворительной акции "Наши дети", - подчеркнула она. - Юность - та пора, когда можно узнать много нового, проявить свои знания и творчество в различных сферах: культуре, спорте, образовании. И со стороны государства, нашего Президента делается очень многое, чтобы вы могли реализовать себя в будущем. Очень важно, что рядом с вами родители, педагоги, которые вас учат, воспитывают и ориентируют на успех. Ставьте цели, и пусть они будут самыми амбициозными. Я уверена, именно вы их достигнете. Я хочу пожелать вашим родителям и педагогам, чтобы они гордились вашими успехами. Желаю вам здоровья, добра и благополучия".

Программа бала была насыщенной: ребята демонстрировали отточенные танцевальные движения, а творческие коллективы дарили гостям свои выступления. С наступающим Новым годом гостей и участников областного бала поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Среди молодых людей в костюмах и фраках особо выделялись курсанты Могилевского института МВД. Один из них, Андрей Савченко, поделился, что на таком празднике чувствует себя настоящим рыцарем. "Для нас создали волшебную и сказочную атмосферу, было здорово стать частью этого, - отметил молодой человек. - Балы - давняя традиция. И сегодня я почувствовал себя настоящим рыцарем, ведь у меня красавица-партнерша".

Как рассказал участник бала учащийся Могилевского колледжа искусств Артем Климовцов, он волновался перед праздником. "На балу я танцевал вместе с Александрой Кухтиной. Мы вместе учимся, но на разных специальностях. Мы быстро нашли общий язык. Было много репетиций. Это как по ступенькам подниматься: одна, потом другая. Я не танцор, Саша тоже. Но это невероятно крутой опыт", - подчеркнул молодой человек.

Александра Кухтина поделилась, что на балу царила особая атмосфера. "Здесь очень классные и дружные ребята. Совсем особая атмосфера. На репетициях вначале было сложно, но потом стало чуть легче. Были и взлеты, и падения, но мы все прошли, и это того стоило. Хочется еще когда-нибудь стать участницей столь волшебного праздника", - добавила девушка.-0-

Фото Олега Фойницкого

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