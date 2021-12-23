Котильон, мазурка и венский вальс: в Могилеве прошел областной новогодний бал

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во Дворце культуры области прошел новогодний областной бал для талантливой молодежи. В танцах кружились отличники учебы, победители областных, республиканских и международных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
Участниками праздника стали 25 пар - 50 ребят из всей области. Для многих из них это первый настоящий бал. Среди них учащаяся Могилевской гимназии-колледжа искусств им. Е.Глебова Татьяна Руцкая. "Я будущий хореограф, поэтому готовиться к балу было немного проще - все эти танцы я уже знала, - рассказала девушка. - Я впервые стала участницей настоящей сказки: девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и фраках - когда-то так танцевали наши предки. И сегодня у нас есть возможность прикоснуться к нашей истории".
Ее партнер Егор Дудко тоже учится в гимназии-колледже и до подготовки к балу никогда не пробовал танцевать классику. "Мы разучивали вальс, полонез, польку и еще много других. Мне было легко готовиться, потому что со мной танцует хореограф, было интересно учиться чему-то новому, - поделился Егор Дудко. - Этот год очень насыщен разными мероприятиями, я участвовал во многих вокальных конкурсах. Самым знаменательным стал конкурс на приз Ольги Сосновской. Здорово, что в копилку ярких событий добавился еще и бал".
Участники бала открыли новогодний праздник исполнением полонеза. После этого их поздравил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич. "Вы наша достойная смена. Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших. Те, кто хорошо учится, победители различных олимпиад и соревнований. Когда-нибудь вы смените старшее поколение, будете хранить наши традиции и историю. Кто-то вырастет от медицинского работника до, например, министра здравоохранения, кто-то станет министром промышленности, образования или сельского хозяйства. Все это в ваших руках, - сказал он. - В нашей стране очень много внимания уделяют молодежи, и вы это знаете. Я хочу поблагодарить вас за твердую жизненную и гражданскую позицию, за то, что мы отстояли нашу страну. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов в учебе, дальнейшей творческой жизни".
С поздравлениями к участникам бала обратилась председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик. "Стало доброй традицией проводить новогодний бал для студентов и учащихся Могилевской области. Этот праздник - одна из частей республиканской благотворительной акции "Наши дети", - подчеркнула она. - Юность - та пора, когда можно узнать много нового, проявить свои знания и творчество в различных сферах: культуре, спорте, образовании. И со стороны государства, нашего Президента делается очень многое, чтобы вы могли реализовать себя в будущем. Очень важно, что рядом с вами родители, педагоги, которые вас учат, воспитывают и ориентируют на успех. Ставьте цели, и пусть они будут самыми амбициозными. Я уверена, именно вы их достигнете. Я хочу пожелать вашим родителям и педагогам, чтобы они гордились вашими успехами. Желаю вам здоровья, добра и благополучия".
Программа бала была насыщенной: ребята демонстрировали отточенные танцевальные движения, а творческие коллективы дарили гостям свои выступления. С наступающим Новым годом гостей и участников областного бала поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Среди молодых людей в костюмах и фраках особо выделялись курсанты Могилевского института МВД. Один из них, Андрей Савченко, поделился, что на таком празднике чувствует себя настоящим рыцарем. "Для нас создали волшебную и сказочную атмосферу, было здорово стать частью этого, - отметил молодой человек. - Балы - давняя традиция. И сегодня я почувствовал себя настоящим рыцарем, ведь у меня красавица-партнерша".
Как рассказал участник бала учащийся Могилевского колледжа искусств Артем Климовцов, он волновался перед праздником. "На балу я танцевал вместе с Александрой Кухтиной. Мы вместе учимся, но на разных специальностях. Мы быстро нашли общий язык. Было много репетиций. Это как по ступенькам подниматься: одна, потом другая. Я не танцор, Саша тоже. Но это невероятно крутой опыт", - подчеркнул молодой человек.
Александра Кухтина поделилась, что на балу царила особая атмосфера. "Здесь очень классные и дружные ребята. Совсем особая атмосфера. На репетициях вначале было сложно, но потом стало чуть легче. Были и взлеты, и падения, но мы все прошли, и это того стоило. Хочется еще когда-нибудь стать участницей столь волшебного праздника", - добавила девушка.-0-
Фото Олега Фойницкого