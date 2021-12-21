Коваленко: дальнейшее развитие "Гомельэнерго" связано с модернизацией и цифровизацией

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дальнейший путь развития энергокомплекса Гомельской области связан с модернизацией и цифровизацией объектов. На этом акцентировал внимание генеральный директор РУП "Гомельэнерго" Михаил Коваленко на празднике в честь Дня энергетика и 90-летия образования белорусской энергосистемы, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот год знаковый для белорусской энергосистемы, подчеркнул Михаил Коваленко. "За 90 лет развития мы прошли путь от торфа до атомной энергетики. Вскоре будем отмечать 100-летие Гомельской ТЭЦ-1, которая также начинала с торфа и дошла до газа. Что касается атомной энергетики, то гомельская энергосистема также внесла вклад в интеграцию БелАЭС в энергетический комплекс страны. Первые пилотные проекты по внедрению электрокотлов были реализованы на Гомельской ТЭЦ и в дальнейшем реализованы на "Рогачевской" и "Черниговской" котельных. Планомерно проводили модернизацию электрических сетей. Дальнейшие пути развития будут продолжаться в направлении реконструкции и модернизации. Ежегодно будем модернизировать более 200 км", - рассказал он.

Среди актуальных задач - экономия топливно-энергетических ресурсов, реконструкция тепловых сетей, реализация энергоемких проектов. Серьезные объекты будут вводиться в ближайшие годы. Сейчас реализуется крупный проект в филиале "Гомельские электрические сети", который поднимет на новый уровень диспетчерское управление. Он позволит по-новому работать с потребителями, минимизировать нагрузки диспетчеров - система в автоматическом режиме может выполнять многие функции. В ближайших перспективах и ввод цифровой подстанции "Центролит". Большая работа проводится по автоматизации производственных процессов.

В следующем году, уточнил Михаил Коваленко, 60-летие отметит Гомельская энергосистема. К этой знаменательной дате комплекс подойдет с новыми результатами. "Одна из крупнейших энергосистем страны всегда занимала лидирующие позиции. И не раз отмечалось, что нам по-доброму завидовали коллеги. Ответственность всегда высокая, ведь на территории области много важнейших для республики предприятий", - сказал он.

Гендиректор тепло поздравил коллектив и ветеранов предприятия. Приветственный адрес энергетикам зачитал и заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. "Невозможно переоценить значимость работы энергокомплекса. От надежности и качества вашей работы напрямую зависит жизнь каждого. Без электроэнергии не могут существовать ни маленький поселок, ни крупнейший мегаполис. Благодаря вашим усилиям работают промышленные гиганты, учреждения социальной сферы, свет и тепло есть в каждой квартире. Искренне благодарим за работу", - резюмировал он.-0-