Ковалевич: поколение мира должно сохранить историческую правду о великом подвиге советских воинов

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поколение мира должно сохранить историческую правду о великом подвиге советских воинов. Об этом заявил председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на торжественном митинге в честь 78-й годовщины освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов с участием руководства области и города собрала на аллее Героев десятки горожан, представителей предприятий, организаций, молодежи.

"Сегодня мы, представители поколения мира, выросшие под мирным небом родной Беларуси, должны чтить память тех, кто завоевал для нас эту Победу. В июне 1941-го, учитывая стратегическое значение Гомеля, гитлеровские захватчики с целью оккупации города и дальнейшего наступления направили значительные силы на восток. Невиданные страдания пришлось пережить гомельчанам за время оккупации: голод, издевательства, пытки и расстрелы в течение долгих месяцев. Даже через десятилетия не меркнет бессмертный подвиг воинов-победителей. Нет ничего более весомого, чем народная память. Осталась она в обелисках, безымянных могилах, в наших сердцах", - подчеркнул Николай Ковалевич.

По словам председателя горсовета, 78 лет гомельчане поколение за поколением трудятся над тем, чтобы город над Сожем становился еще краше, уютнее и комфортнее. "Наш долг - сохранить историческую правду о великом подвиге советских воинов, героях тыла", - отметил он, направив всем пожелания благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

О важности народной памяти говорил и председатель совета ветеранов Центрального района Гомеля Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Шевчук. "Все, кто приближал Победу, но не дожил до этого дня, живут в наших сердцах, названиях улиц, обелисках. Этот праздник символизирует единение всех поколений гомельчан. Это общий дом, судьба, надежда и история", - сказал он. Юрий Шевчук обратился к молодежи. Он просил внимательно всмотреться в судьбы ветеранов, осмыслить величие их подвига, с заботой относиться к этим сильным духом людям.

Гомель был освобожден 78 лет назад - 26 ноября 1943 года - во время Гомельско-Речицкой наступательной операции. В освобождении города участвовали 4-я стрелковая дивизия полковника Д.Д.Воробьева 25-го стрелкового корпуса; 115-й укрепрайон генерал-майора Ф.П.Пичугина 11-й армии; 102-я стрелковая дивизия генерал-майора А.М.Андреева 29-го стрелкового корпуса 48-й армии Белорусского фронта; бойцы ряда отрядов и бригад Гомельского партизанского соединения (командир - И.П.Кожар). В Москве в тот день был дан артиллерийский салют в честь освобождения Гомеля.-0-