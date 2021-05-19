Кованую книгу установят в Видзах к юбилею горпоселка

19 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Металлическую кованую книгу, где будут отражены основные вехи истории городского поселка Видзы Браславского района, установят в населенном пункте. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Видзовского сельского исполнительного комитета Наталья Золотухо.

"Статую изготовили умельцы из Глубокого - работники ЧТУП "Кузница "В ажуре". На нее было затрачено около Br1,3 тыс. Это средства от реализации неиспользованных земельных участков, которые по законодательству можно расходовать только на благоустройство городского поселка. Мы решили сделать подарок жителям и оставить памятный знак в честь 540-летия, чтобы наши дети заинтересовались историей своей малой родины", - отметила Наталья Золотухо.

Статуя в виде двойной книги украсит центральную площадь городского поселка. Одна ее часть выполнена в виде папируса, на которую нанесен текст о главных исторических событиях - от упоминания в летописях до современности. Одним из наиболее интересных фактов можно назвать существование в XIX веке в Видзах сразу нескольких религиозных общин. Так, в 1818 году там находились старообрядческая молельня, парафиальный костел, костел иезуитов, церковь каноников регулярных, две православные часовни, магометанская мечеть и синагога. В многоконфессиональном населенном пункте в то время действовали образовательные школы при каждом из храмов. И, конечно, главная гордость горпоселка - красивейший неоготический Троицкий костел (другое название - костел Рождества Девы Марии), один из самых высоких католических храмов в Беларуси, построенный более 100 лет назад. О главной видзовской достопримечательности можно будет прочесть на металлическом папирусе.

Вторая часть архитектурного объекта представляет собой раскрытую книгу, на страницах которой рассказывается о дате, с которой Видзы начали свое летоисчисление, - 1481 год. Это дата первого упоминания в исторических документах. Местечко Видзы связано с именем великого князя Сизигмунда Кейстутовича, который отдал земли между реками Дисна и Дрисвята братьям Довгирду, Даукшу и Нарушу. Потомки последнего из Нарушевичей основали Видзы. Название местечка происходит от финно-угорского "видзэ", что означает "луг", "покос". По всей вероятности, это относилось к расположению населенного пункта - на не занятом лесом открытом берегу реки.

Статую дополнят изысканные кованые перо и пишущая ручка, символизирующие преемственность времен и поколений.

В городском поселке проживают около 1,4 тыс. человек. Видзы - въездные ворота в Беларусь из Европы: через населенный пункт проходит основной туристический путь из международного пропуска "Видзы" на границе с Литвой. Поэтому благоустройство населенного пункта стало одним из важных направлений в укреплении туристического потенциала как Браславщины, так и всей Витебской области.-0-

Фото ЧТУП "Кузница "В ажуре"