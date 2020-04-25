Кованые скамейки украсили аллею, заложенную в честь 100-летия образования органов юстиции Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Министерства юстиции на республиканском субботнике трудился в парке имени М.Павлова в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Год назад в парке была заложена памятная аллея, приуроченная к 100-летию образования органов юстиции Беларуси. Тогда работники Минюста в этом излюбленном минчанами зеленом уголке Московского района посадили 30 лип и на протяжении года за ними ухаживали. Найти аллею можно на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Космонавтов, там установлен памятный знак.

"Нам очень приятно трудиться на благоустройстве парка имени М.Павлова, мы видим, как окрепли наши деревья, они все до одного прижились. Сегодня на нашей памятной аллее очень красиво. Здесь гуляют мамы с детьми, фотографируются молодожены, выходят на пробежки жители микрорайона Малиновка", - сказал министр юстиции Олег Слижевский.

В ходе республиканского субботника коллектив Минюста сделал эту аллею еще более удобной для прогулок. Сегодня там установили четыре кованых скамейки.

Министр поблагодарил администрацию Московского района за то, что поддерживали инициативу, а также коллег, присоединившихся к субботнику, - Белорусскую нотариальную палату, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и РУП "БелЮрОбеспечение". "Надеюсь, что наш небольшой вклад в благоустройство Минска в Год малой родины, в год 75-летия Великой Победы оценят минчане и гости столицы", - сказал он.-0-