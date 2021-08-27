Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставят в Гомель

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской и поклонный крест-мощевик прибудут в Спасо-Преображенский храм Гомеля 29 августа, сообщили БЕЛТА в информационном отделе Гомельской епархии.

"Доступ к святыням будет возможен ежедневно. Регулярно будут совершаться молебны и акафисты", - рассказали в информационном отделе.

Блаженная Матрона Московская - святая, которая была окружена почитанием еще при жизни. Задолго до официальной канонизации ее чтили верующие. И ныне множество людей обращается к ней в молитвах. "Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам православной церкви - вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни", - рассказали в епархии.

Крест-мощевик изготовлен из серебра в форме русского трилистного креста. В кресте помещены мощи святых. По надписям, в центре креста-мощевика, помещена частица Ризы Господней.

Святыни будут находиться в храме до 29 сентября.-0-