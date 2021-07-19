19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прибудет в Гомель 22 июля в 16.30, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.

Святыню доставят по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Она будет доступна для молитвенного поклонения верующих в Петропавловском кафедральном соборе по 24 июля. Далее ковчег со святыней будет доставлен в Могилев.

Проект реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

"Для истории братства народов Беларуси и России имя святого благоверного князя Александра Невского имеет особое значение. В 1239 году он, будучи князем новгородским, заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем. Договор по обыкновению тех времен сопровождался женитьбой 19-летнего Александра Ярославича на дочери князя Брячислава Александре. Обручение состоялось в Витебске, а венчание в Торопце", - напомнили в Гомельской епархии.-0-