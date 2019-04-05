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Краеведческий музей в Бресте расскажет школьникам о судьбах их сверстников в годы войны

Регионы 05.04.2019 | 07:54
Брестский областной краеведческий музей. Фото "Брестский курьер"
Брестский областной краеведческий музей. Фото "Брестский курьер"

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей с 9 апреля организует обучающие мероприятия для школьников, во время которых прозвучат истории о судьбах детей в годы Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-просветительным отделом Зинаида Кульша.

Мероприятие "Войной оборванное детство" приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и является частью проекта "Уроки в музее". Занятия будут проходить в интерактивной форме в экспозиционном зале "Брестчина в годы войны". Учащимся 5-8-х классов предложат посмотреть документальную хронику освобождения белорусских городов. Ребята узнают, как их сверстники, брестские подростки, наравне со взрослыми переживали тяготы партизанской жизни, сражались с врагом и погибали в годы войны.

В частности, школьникам на примере Петра Клыпы расскажут о судьбе юных участников обороны Брестской крепости, произошедшей вблизи реки Буг трагедии, когда фашисты расстреляли воспитанников Домачевского детского дома и их 20-летнюю воспитательницу Полину Грохольскую. Во время урока прозвучат истории о мальчике Романе Левине из Брестского гетто и подпольщице Вере Кравцовой, спасавшей военнопленных из лагеря "Ревир". Сотрудники музея уделят внимание и местам увековечения памяти жертв Великой Отечественной войны, расположенным в Брестской области.

"Дети знают историю войны, что тогда погиб каждый третий белорус. Мы же хотим показать эту трагедию через судьбы конкретных людей. Сопереживая им, школьники прочувствуют, какой страшной была война, что Победа нашему народу досталась дорогой ценой", - отметила Зинаида Кульша.-0-

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Теги
Брест, ВОВ, музей
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