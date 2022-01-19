Крафтовые сыры варят хозяйки из кооператива "Горская скарбнiца" в Краснопольском районе

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крафтовые сыры создают хозяйки в центре маркетинга и сыроварения в агрогородке Горы Краснопольского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель кооператива "Горская скарбнiца", депутат Краснопольского районного Совета депутатов Ирина Алексеенко.

"Центр в агрогородке работает уже больше месяца - это своеобразный итог нашей проектной деятельности, которая идет на территории нашего сельсовета с 2016 года. Здесь есть все необходимое оборудование для сыроварного дела. В наш кооператив входит пять хозяюшек - на данный момент они умеют варить 15 различных видов сыра. Это и так называемые быстрые сыры, и более сложные, приготовление которых занимает от 8 до 10 часов. Мы варим индийский сыр, адыгейский с разными наполнителями, сулугуни, моцарелла, чечил, качотта, маасдам и другие", - отметила она.

Развитие домашней молочной продукции в агрогородке Горы было выбрано не случайно. По словам Ирины Алексеенко, в населенном пункте почти в каждом хозяйстве держат коров. "Раньше мы все молоко сдавали государству, но в рамках реализации проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" мы стали общаться с представителями Славгородского и Чериковского районов. И тогда мы познакомились со знаменитыми славгородскими сыроварами, начали с ними сотрудничать, обучаться. А у чериковчан позаимствовали рецепты новых сыров. Первые попытки создания сыров были на любительском уровне: рецепты смотрели в интернете. А позже мы стали партнерами инициативы "На скрыжаваннi густу". В августе 2020 года у нас открылся свой кооператив "Горская скарбнiца". В этот кооператив вошли жители трех сельских советов нашего района. Получился такой женский кооператив".

Сейчас на базе центра можно не только самостоятельно варить сыр, но и посещать различные мастер-классы. "За время существования нашего центра мы провели много мастер-классов. К нам приезжали школьники, ребят очень заинтересовал процесс приготовления домашнего и полезного сыра. Проводили благотворительную акцию, участниками которой стали молодые люди с ограниченными физическими возможностями. Для них мы не только показали весь процесс приготовления сыра, но и устроили большое чаепитие с угощениями и дегустацией готовых продуктов", - отметила Ирина Алексеенко.

Создание такого центра в агрогородке стало возможным благодаря проекту "Создание энергоэффективной модели здания центра маркетинга и сыроварения "Малочны куфэрак" женского кооператива "Горская скарбнiца", основанному на использовании низкоуглеродной энергии (энергия солнца)", который финансировался Программой малых грантов Глобального экологического фонда.

"В создании и открытии нашего центра принимало участие большое количество людей, большую поддержку нам оказывала местная власть. Для развития нашего агрогородка и всего Краснопольского района - это важный этап. Мы помогаем людям найти свое дело там, где они живут. Это значит, что для успешной работы и развития необязательно переезжать в большие города. Конечно, любое развитие - это в первую очередь большой труд. И если не бояться работать, даже в деревне можно вести свой маленький успешный бизнес, - подытожила Ирина Алексеенко. - В конце этой недели проект подойдет к своему завершению, мы проанализируем нашу работу и успехи. А центр маркетинга в агрогородке Горы продолжит свою работу дальше - будем помогать местным жителям развивать свои хозяйства и искать альтернативные варианты занятости на селе".-0-