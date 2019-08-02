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Красная дорожка и 5-килограммовый каравай: в СПК "Прогресс-Вертелишки" отметили "Дажынкi"

Регионы 02.08.2019 | 19:03
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
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2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Одними из первых в регионе завершили уборочную кампанию в СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района. Сегодня в хозяйстве отпраздновали "Дажынкi", передает корреспондент БЕЛТА.

Центр агрогородка Вертелишки превратился в большую праздничную площадку. "Дажынкi" здесь традиционно отмечают широко. Приходят на праздник всей семьей, немало приезжает гостей из областного центра.

В центре внимания прежде всего те, кто был задействован в уборочной кампании. Комбайнеры, водители, механизаторы, заведующие участками, работники зернотоков и складов, столовых поднимались на сцену по красной дорожке. Премии получают все участники жатвы, в том числе и студенты, работающие летом в поле.

"Уборочная кампания прошла организованно, без срывов и эксцессов - это самое главное. Да, второй год подряд нас на прочность испытывают погодные условия. При этом в этих условиях люди сделали все возможное, вложили свои знания, силы, чтобы собрать урожай. За это мы им сегодня и говорим спасибо", - отметил председатель СПК "Прогресс-Вертелишки" Василий Ревяко. В 2019 году валовой сбор зерна в хозяйстве превысил 14,3 тыс. т (в 2018-м было собрано на 510 т меньше) при средней урожайности 67,6 ц/га. Впрочем, в этом году ожидается хороший урожай кукурузы: кормами хозяйство будет обеспечено, выполнит и госзаказ.

"В таких условиях особенно важно собрать урожай в срок и без потерь. Считаю, что справились с этой задачей. Удалось работать без простоев, к началу уборочной уделили пристальное внимание подготовке техники, и она не подвела", - рассказал комбайнер Геннадий Радевич, намолотивший в этом году более 1,5 тыс. т зерна нового урожая. Он подчеркнул, что "Дажынкi" хоть и важный, но все же лишь промежуточный итог работы. Скоро он сядет за штурвал свеклоуборочного комбайна. Также во время посевной будет закладываться фундамент будущего урожая.

Один из центральных моментов праздника - дегустация 5-килограммового каравая из зерна нового урожая. Его испекли в пекарне хозяйства. На праздник доставили буквально с пылу с жару.

Гуляния продлятся до позднего вечера. На площади развернулся парк аттракционов и ресторан под открытым небом. В качестве сюрприза - концерт известных исполнителей региона, выступление ансамбля танца, музыки и песни "Белые Росы", а также номера от звезд, роль которых исполнил пародист.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Теги
Гродненская область, Дажынкi, сельское хозяйство, уборочная
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