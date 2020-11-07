Красно-зеленая ленточка стала символом проекта БРСМ "Парк семейных деревьев"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 20 кленов посажены на аллее семейных деревьев, расположенной в сквере Вилковщина в Минске в рамках экологических мероприятий республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев". На каждое из деревьев участники проекта повязали красно-зеленую ленточку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект поддержали семьи - участники автопробега "За единую Беларусь!", а также республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", популярные белорусские исполнители и руководители творческих коллективов. По окончании акции каждая семья получила именной сертификат и повязала на свое дерево красно-зеленую ленточку.

"Сегодня мы пришли всей семьей, чтобы в этот день посадить дерево, - сказал член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук многодетный отец Андрей Иванец. - Для того чтобы сделать нашу землю чище, краше, лучше мы должны сами прикладывать к этому усилия. Поэтому сегодня и пришли со всеми нашими детьми. Уверен, традиция закладывать парки и аллеи семейных деревьев будет прививать детям любовь к труду, желание сделать что-то самостоятельно. И, конечно, будем надеяться, что потом, когда эти деревья вырастут, мы будем приходить сюда гулять все вместе и наслаждаться нашим Минском".

Как отметил председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, такое знаковое мероприятие, как закладка аллей семейных деревьев, формирует у подрастающего поколения потребность в совместном созидательном труде. "Символичное дерево, дерево жизни будет устремляться дальше к солнцу, как символ молодости, начала. Детям с раннего возраста важно трудиться вместе с родителями на благо и созидание, благоустройство нашего родного края", - добавил он.

Аллея семейных деревьев, расположенная в сквере Вилковщина (границы улиц Лучины, Гашкевича, Сырокомли и Игуменского тракта) была заложена в апреле 2019 года представителями Администрации Ленинского района Минска, общественных организаций, парламентариями и депутатами Минского городского совета депутатов. В целом здесь высажено 80 деревьев - хвойных и лиственных. Сегодня аллея пополнилась 20 кленами.

Аллеи семейных деревьев заложат сегодня во всех регионах Беларуси в рамках экологических мероприятий республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев".

Проект, направленный на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей как фактора национальной безопасности страны, БРСМ реализует с 2019 года в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, областными и Минским городским исполнительным комитетом, другими заинтересованными структурами. Он предусматривает создание в каждом регионе парков, аллей и скверов, в которых молодые семьи в честь брака, рождения ребенка и других семейных поводов смогут посадить дерево и установить вывеску с генеалогическим древом семьи. За это время в Беларуси появилось более 160 семейных реликвий - парков, скверов и аллей.-0-

Фото БРСМ