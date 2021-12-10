10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Краснокнижного филина спасли в Солигорском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор ГУДО "Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района" Наталья Дехтярева.

"О раненой птице нам сообщили сотрудники Старобинского торфобрикетного завода. По их словам, водитель нашел у обочины сову с повреждениями, которой была необходима помощь. В стране запрещено изымать диких животных без разрешения государства и возвращать в природу самостоятельно, поэтому в первую очередь мы связались с Солигорской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, а после приняли птицу и отвезли к ветеринарам. Как выяснилось, это была не сова, а краснокнижный филин", - рассказала Наталья Дехтярева.

Как предположили ветеринары, повреждения птица получила в результате столкновения с автомобилем. У филина был ранен глаз и отсутствовала реакция на внешние раздражители. "Забрали его в эколого-биологический центр. На протяжении десяти дней выхаживали: кормили куриными желудочками, печенью, мясом, а также прокапывали поврежденный глаз. Сейчас он окреп. Любопытно поворачивает голову в разные стороны, отек спал. Привыкли к нему, как и он к нам. Он даже спокойно реагировал на наши прикосновения, в то время как посторонних сторонился. Имя не давали, чтобы еще сильнее не прикипеть. Но мы учитываем интересы птицы, ей необходимо летать и нормально питаться, поэтому сегодня ее отпускаем на волю", - отметила директор.

За краснокнижным филином продолжат наблюдать сотрудники лесного хозяйства. До него в эколого-биологическом центре выходили канюка обыкновенного и лебедя, а также несколько сов.-0-

Фото ГУ "Редакция газеты Шахцёр"