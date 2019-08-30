Краснокнижный колокольчик обнаружили в Беловежской пуще

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" во время полевых исследований обнаружен колокольчик широколистный, который включен в Красную книгу Беларуси. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Широколистный колокольчик (Campanula latifolia L) заметила сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Алеся Кручонок. Ранее этот вид в пуще не отмечался. "Найденное место его произрастания находится в средневозрастном 60-летнем влажном черноольховом лесу. В следующем полевом сезоне для уточнения статуса вида в национальном парке запланирован поиск других мест произрастания колокольчика широколистного на участках, которые похожи по экологическим условиям", - говорится в сообщении.

Колокольчик широколистный - красивое многолетнее травянистое растение высотой до 120 см с крупными голубовато-лиловыми цветками. Это реликтовый таежный по происхождению вид, который в Беларуси находится на южной границе своего основного ареала. Наиболее часто такие цветы встречаются в Витебской и Минской областях, в южной части страны - редко и локально. В частности, в Брестской области места произрастания отмечались в Ивацевичском и Столинском районах.-0-